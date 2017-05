Opsporingsbericht: Politie zoekt dader reeks overvallen in West-Vlaanderen

De politie is op zoek naar een jongeman tussen 20 en 35 jaar die in december vorig jaar een poging tot diefstal uitvoerde in een bankkantoor in Blankenberge en twee overvallen in Kuurne. Vermoedelijk gaat het in beide dossiers om dezelfde dader.

Dossier 1 : Poging diefstal met mes in een selfbank in Blankenberge

Op dinsdag 27 december 2016, iets over half zes, stapte een oudere dame het bankkantoor BNP Paribas Fortis binnen in de Molenstraat in Blankenberge. Op het ogenblik dat de dame haar kaart invoerde, hoorde ze een mannenstem, plots stond er een jongeman naast haar die haar bedreigde met een mes. De vrouw liet zich niet doen er een ontstond een klein handgemeen waarbij de vrouw de sjaal van de dader kon aftrekken. De dader vluchtte weg zonder buit.

Persoonsbeschrijving van de dader :

"Het gaat om een jongeman vermoedelijk tussen 20 en 35 jaar oud en tussen 1m75 en 1m85 lang. Hij is blank en normaal gebouwd. Hij droeg lichtgrijze basketschoenen met opvallend witte zolen , een donkerkleurige broek, donkerkleurige winterjas type bomber jack, een turquoise sweater met kap , een sjaal met loshangende franjes en een zilverkleurig uurwerk".

Dossier 2 : 2 overvallen in Kuurne door vermoedelijk dezelfde dader

​De politie en het gerecht zijn op zoek naar een jonge man die er van wordt verdacht 2 overvallen te hebben gepleegd in Kuurne. Beide overvallen werden gefilmd door bewakingscamera’s. Op de beelden is te zien dat hij telkens dezelfde handschoenen, schoenen en pet droeg.

De eerste overval pleegde hij op vrijdag 2 december 2016. De dader stapte om 17.58 uur de winkel Action binnen in Kuurne. De winkel was aan het sluiten maar de jonge man begaf zich tussen de winkelrijen en observeerde de nog aanwezige klanten en de kassa. Nadat een winkelbediende hem aansprak, stapte hij naar de kassa en haalde plots een keukenmes van ongeveer 20 cm uit zijn rugzak. Hij bedreigde de kassierster en zij moest onder dwang de kassa openen. De overvaller griste het geld uit de kassa en vluchtte weg via de Brugsesteenweg in de richting van Kuurne centrum.

De tweede overval pleegde hij op vrijdag 16 december 2016 op een Carrefour winkel in de Gen. Eisenhouwerstraat in Kuurne. Daar stapte hij om 17.56 uur de winkel binnen en begaf zich onmiddellijk naar de kassa. Zonder aarzelen haalde hij een pistool boven en richtte het op de kassabediende die de kassa moest openen. De zaakvoerder kwam tussenbeide en de overvaller trok de slede van zijn wapen achteruit. De slede haperde en bleef achteruit staan. De zaakvoerder zag zijn kans en sloeg het wapen uit de hand van de overvaller. Er ontstond een gevecht. De zaakvoerder raakte gewond en de dader vluchtte weg zonder buit.

Persoonsbeschrijving van de dader :

"De overvaller is een jonge man. Hij is 1m70 à 1m80 lang en lijkt stevig gebouwd maar dit kan een vertekend beeld zijn door de dikke kledij die hij aanheeft. Hij heeft kort donker haar en sprak Nederlands met een licht Slavisch accent. Hij bleef tijdens de feiten steeds rustig. Hij droeg een zwarte pet en vermomde zijn gezicht met een sjaal. Bij de twee overvallen droeg hij handschoenen van het merk Nike met fluo gele strepen en gelijkaardige bruine sportschoenen met opvallende witte zolen".