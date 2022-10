OPSPORINGSBERICHT: politie zoekt dader verkrachting minderjarig meisje in Deinze (Zulte)

Op vrijdag 17 december 2021 omstreeks 16.00 uur fietste een minderjarig meisje naar huis. Ter hoogte van het rondpunt Sint-Martinus in Deinze merkte het slachtoffer de verdachte voor de eerste maal op. Hij volgde haar via de Machelenstraat, Leiemeerstraat tot op een zeer verlaten plaats in de Grammenestraat. Daar sprak de verdachte het slachtoffer aan. Hij vroeg in het Engels of er iets mis was met haar fiets. Vervolgens stapte hij op het meisje af, trok haar in de gracht en betaste haar. Plots stopte hij zijn handelingen en reed met zijn fiets weg in de richting van waar hij kwam. De verdachte werd gefilmd door een bewakingscamera.

Beschrijving van de verdachte

De man had een witte huidskleur en was 1m70 - 1m75 lang. Hij had lang blond of ros haar tot op de rug. Zijn haar droeg hij in een lange paardenstaart met een middenstreep. Hij sprak Engels tegen het slachtoffer. De verdachte droeg op 17 december een oranje jas, een grijze jas of trui, een donkere rugzak met elastieken op de achterzijde en een rood stoffen mondmasker met witte kruisjes. De verdachte reed vermoedelijk op een oude donkerkleurige fiets met een groot opvallend voorlicht met geel licht, het zou ook om een speed pedelec kunnen gaan (minder waarschijnlijk).

Herkent u deze persoon of één van de mogelijke getuigen of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.