Sinds midden 2017 ontbreekt elk spoor van de 82-jarige Solange HENNAERT uit Bredene.



Solange is klein van gestalte en mager gebouwd. Ze heeft grijs haar.



Mogelijk verblijf Solange in de regio Oostende.



Heeft u Solange HENNAERT gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0.

U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.