Opsporingsbericht: wie heeft Jacqueline Janssens (77) gezien?

Op maandag 11 november 2019 verliet de 77-jarige Jacqueline Janssens haar flat in Hoog Mosscher in Kortrijk. Ze zou omstreeks 15u nog gezien zijn aan de Volksvertegenwoordiger De Jaegerelaan maar vanaf dat tijdstip ontbreekt elk spoor.

Mevrouw Janssens is ongeveer 1m50 groot en heeft een magere tot normale lichaamsbouw. Ze heeft kort wit/grijs haar dat achterover is gekamd. Zij loopt voorover gebogen. Het is niet geweten welke kledij mevrouw Janssens droeg op het moment van haar verdwijning. Ze is enkele dagen geleden ten val gekomen waardoor haar gezicht redelijk blauw uitslaat.

Heeft u meer informatie? Laat het weten aan de speurders via het gratis nummer 0800/30 300 of via het lokaal oproepnummer van de politiezone Vlas 1701.

De zwarte politiehelikopter die op dinsdagnamiddag boven Kortrijk cirkelde, maakte deel uit van de zoekactie.