Opsporingsbericht: wie heeft Sandra Vervaele gezien?

Sandra is voor het laatst gezien aan het NOVOTEL hotel in de Grasmarktstraat in Brussel. Maar het is mogelijk dat ze zich bevindt aan de Belgische kust, in de omgeving van Blankenberge.



De vrouw - afkomstig uit Lichtervelde - is 1m63 en normaal gebouwd. Ze heeft blauwe ogen en halflang blond haar. Er wordt aan Sandra gevraagd contact op te nemen met haar familie om hen gerust te stellen.

Wie Sandra Vervaele nog gezien heeft of weet waar ze verblijft, kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.