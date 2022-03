Opsporingsbericht: wie herkent deze verdachten of zag deze 2 schilderijen?

Afgelopen zomer werden twee schilderijen gestolen in de galerij van kunstenaar David De Graef in Brugge. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de werken. De politie is op zoek naar de twee verdachten van op de camerabeelden.

Op donderdag 15 juli 2021 werd in het centrum van Brugge een schilderij gestolen in de galerij van kunstenaar David De Graef. De galerij ligt aan de Bonifaciusbrug, vlakbij het Groeningemuseum. De verdachten werden gefilmd door de bewakingscamera’s. Op de beelden is te zien hoe omstreeks 16.10 uur twee mannen over het Arentshof wandelen naar de Bonifaciusbrug, waar de galerij zich bevindt. Eén van de verdachten is kaal en lijkt te praten met drukke gebaren. De tweede verdachte heeft een blauwe pet op. Ze stappen de galerij binnen en twee minuten later staan ze alweer buiten met een zak met daarin het schilderij met de naam “Contact”. Het is 1 meter breed en 70 cm hoog en kost 2400 euro. Het schilderij toont een zwangere vrouw en is gemaakt met de airbrush-techniek waarbij de verf op het doek wordt geblazen met lucht.

Enkele dagen later werd opnieuw een schilderij gestolen door vermoedelijk dezelfde daders. Het gaat om het schilderij “Confess” eveneens een airbrush schilderij met dezelfde afmetingen. Ook dit schilderij is 2400 euro waard.

De ene verdachte is kaal en droeg een witte T-shirt met korte mouwen en verticale zwarte strepen op de mouwen, vermoedelijk van het merk Adidas. Daaronder droeg hij een donkere, korte broek en zwarte schoenen met witte zolen. De man droeg een blauwe pet, een donkere trui of jas en een zwarte rugzak, vermoedelijk van het merk Puma. Daaronder had hij een donkere, korte broek en zwarte schoenen met witte zolen. Na de diefstal droeg hij een zwart /wit geblokte tas met daarin het gestolen schilderij.

Herkent u deze verdachten of werden deze schilderijen ergens te koop aangeboden, alle informatie over deze zaak is welkom bij de speurders via opsporingen@police.belgium.eu opsporingen@police.belgium.eu

U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300.