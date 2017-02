In opspraak gekomen hondenfokkerij weerlegt aantijgingen

Bij de hondenfokkerij in Westrozebeke, die gisteren in een slecht daglicht kwam, worden geen verwaarloosde honden meer verkocht.

Dat zeggen de nieuwe zaakvoerders, die de fokkerij eind vorig jaar hebben overgenomen. Volgens het koppel is de vorige eigenaar nalatig geweest en gebeurt sinds de overname alles volgens het boekje. Omdat de fokkerij onterecht onder vuur ligt en er ook al bedreigingen zijn geweest, doet de nieuwe uitbaatster liever anoniem haar verhaal.

"Ik word bedreigd via sms en via telefoon en het is ongezien hoeveel slechte dingen er worden verteld over ons. De hondjes zijn in beslag genomen op 13 december, tijdens de laatste week van de oude zaakvoerder. Ik heb ze dus persoonlijk op 3 januari uit het dierenwelzijncentrum in Gent gehaald". De zaakvoerster ontkent ook met klem de illegale import van raspups uit het Oostblok.