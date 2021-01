Opspuitingen gestart in Mariakerke

Op het strand in Mariakerke zijn opspuitingen gestart om de stranden te beveiligen tegen het geweld van de zee. Het is de eerste suppletiecampagne in een hele reeks die zal plaatsvinden tussen Oostende en Knokke.

De werken aan het strand van Mariakerke zijn al drie maanden in voorbereiding. Vandaag spoot er voor het eerst zand uit de kilometerslange buis in Mariakerke. Een schip spuit een mengsel op van 2/3de zand en 1/3de zeewater. Dat hoogt de stranden op. Dat zal de komende vier maanden doorgaan, goed voor maar liefst 500.000 kubieke meter zand. Het strand blijft afgezet, maar het blijft oppassen voor wandelaars omdat er gewerkt wordt met grote machines.

Wereldprimeur

De aannemer veranderde zijn werkwijze, daardoor verloopt alles nu veel milieuvriendelijker. De opdrachtgever van de Vlaamse overheid drong daar sterk op aan. Het schip dat anderhalve kilometer in zee ligt, draait voor het eerst 100% op biobrandstof. Daardoor is er maar liefst 90% minder CO-uitstoot. Dat is een echte wereldprimeur.

Andere kuststeden

In februari verhuist alles naar de baai van Heist. Daar zal er zes weken lang zand opgespoten worden vanuit een schip dat in de diepere haven van Zeebrugge ligt. In Bredene en Wenduine komen er in februari ook zandopspuitingen.