Opstart vluchtelingencentrum Jabbeke loopt vlot

De opstart van het vluchtelingencentrum in Jabbeke loopt vlot. Een team van tien mensen vangt ondertussen al een maand vluchtelingen op.

Nu is er een vijftigtal vluchtelingen, maar tegen eind deze maand moeten er dat al drie keer meer zijn. Over de komst van het vluchtelingencentrum was er eerst wat terughoudendheid maar ondertussen brachten Jabbekenaren ook al speelgoed en kledij binnen.

En het gaat in Jabbeke, volgens Fedasil, om een zachte opstart. Met Kerst leefden er zo'n 22 bewoners. Nu zijn het er 49 en ook daarom loopt het al bij al op wieltjes.

"De bedoeling is om eind deze maand te gaan naar 150 vluchtelingen en eind februari naar 500", klinkt het bij Chris de Bruyn, de directeur van het noodopvangcentrum in Jabbeke.

De bewoners komen van straat of van hun vlucht uit diverse werelddelen. In afwachting van een meer definitieve plaats, blijven ze er ook niet lang. Er worden ook geen lessen gegeven en de kinderen gaan niet naar school in Jabbeke.

