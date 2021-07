Opstoot van corona bij jongeren in De Haan

In De Haan is er een opstoot van positieve coronagevallen, vooral bij jongeren. En dat terwijl de gemeente vorige week nog zo goed als coronavrij was. Burgemeester Wilfried Vandaele spreekt van een crisissituatie.

Vanmorgen testte een jobstudent van kinderopvang De Mallemolen in deelgemeente Vlissegem positief. Burgemeester Wilfried Vandaele: “Volgens het protocol van Kind en Gezin moet de Mallemolen dicht. De ouders van de 45 kinderen worden momenteel verwittigd."

Verhoogde waakzaamheid en sneltests bij speelpleinwerking

"Heel wat oudere broers en zussen gaan naar de speelpleinwerking bij “Uzus” in De Haan. Ook daar verhogen we dus de waakzaamheid en zetten we onze sneltests in. Wij kochten die enige tijd geleden aan, maar hebben ze nog niet nodig gehad. Nu dus wel. De speelpleinwerking gaat niet dicht, maar de ouders worden wel verwittigd dat ze extra waakzaam moeten zijn," zegt Vandaele.

Jobstudenten en jeugdbeweging

Vorige week al moesten 4 jobstudenten in quarantaine nadat een van hen besmet bleek. Twee dagen geleden werd een kamp van de Wenduinse jeugdbeweging De Polderwolven op de Hoge Rielen in Kasterlee ontruimd en teruggehaald door de Jeugddienst van De Haan. 8 jongens en meisjes van de leiding en 4 kinderen bleken besmet.

De oorsprong van de corona-opstoot zou liggen bij iemand die besmet is teruggekeerd uit Spanje.