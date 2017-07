Zaterdag kwam in Rekkem een 19-jarige jongeman om het leven bij een woningbrand. Gisterenavond organiseerde de buurt een benefiet om het getroffen gezin zoveel mogelijk te steunen.

Er werd maandagavond samengekomen in café ’t Paradijs, gevolgd door een optocht naar de afgebrande woning. Verschillende buurtbewoners ondersteunden het getroffen gezin al met allerhande spullen, ook werd hen onderdak aangeboden.

Mensen kunnen hun hulp aanbieden via het nummer 0468 41 32 96 of een gift doneren via BE72 3770 8712 3316.