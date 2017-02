Vanavond meer in ons Nieuws om 18u30

Optocht tegen partnergeweld in Roeselare

In Roeselare hebben 300 mensen meegelopen in een optocht tegen partnergeweld. De optocht werd georganiseerd ter nagedachtenis van Kimberly Vermeersch die vorig jaar door haar partner om het leven werd gebracht.

Kimberly Vermeersch werd op 23 juli van vorig jaar in Oekene gewurgd en verstikt door Marnick, haar partner en vader van hun twee kinderen. De jonge vrouw, die nog twee kinderen had uit een vroegere relatie, kon nog gereanimeerd worden door de hulpdiensten, maar bezweek uiteindelijk toch in het ziekenhuis.

Verjaardag

Kimberly zou gisteren 28 jaar geworden zijn. Daarom stapten haar familieleden samen met 300 sypathisanten in een optocht door het centrum van Roeselare. Ze droegen daarbij honderden witte ballonnen. Die werden losgelaten aan het station. Naast een herdenking aan Kimberly wilde de familie met de stille optocht ook huiselijk geweld onder de aandacht brengen. Die vorm van geweldpleging komt, volgens hen, nog te weinig naar buiten.