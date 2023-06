Optocht tegen Silvamostort, en ook oproep om bloed te laten controleren

Een groep inwoners uit Kortemark heeft gisteren een optocht gehouden tegen het Silvamo-stort. Ze roepen iedereen ook op om een bloedstaal te laten nemen, om na te gaan of er PFAS in hun bloed zit.

De gemeente organiseerde gisteren een infoavond over het stort. Bezorgde buurtbewoners trokken daar in stoet naar toe, met slogans als ‘Neen aan het gifstort’ en ‘Geen PFAS’. Ze deelden ook flyers uit waarin ze oproepen om je bloed te laten onderzoeken op PFAS.

Tegen de uitbreiding van het stort is al een tijdje protest. Eerder heeft de actiegroep Leefbaar Kortemark hoogdringendheid beroep aangetekend tegen de verlenging van de vergunning door minister van leefmilieu Zuhal Demir. De minister verlengde onder strenge voorwaarden de vergunning met 25 jaar. Volgens het actiecomité zette ze daarmee toch de deur open om zwaar vervuilde PFAS-gronden te storten. Het beroep werd afgewezen, en ook het verzoek tot schorsing van de omgevingsvergunning werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen afgewezen.

Bewustmaking

Leefbaar Groot Kortemark wil de mensen bewust maken wat de consequenties zijn van de vernieuwing van de vergunning van Silvamo. De infoavond juichen ze toe. Maar er is meer nodig. “Het stort ligt in het centrum van Kortemark, en omdat nu een te hoge PFAS-waarde is toegestaan, willen we de vergunning aanvechten, voor de gezondheid van de omwonenden,” zegt oprichter en voorzitter Wouter Onraedt.