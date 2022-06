Optocht voor de verongelukte Axl (17) van Zeebrugge naar Damme

Het VTI in Zeebrugge organiseert de herdenking voor Axl. De deelnemers vertrekken in konvooi van de school met hun voertuigen naar de plaats waar het ongeval gebeurde in Moerkerke bij Damme. Er nemen ook enkele tractoren deel aan de herdenkingstocht, want Axl komt uit een familie van landbouwers.

Axl vertrok vorige week woensdag met zijn bromfiets van het VTI in Zeebrugge naar huis in Moerkerke. Een tocht die hij al vele jaren deed. Hij was bijna thuis toen hij op een kruispunt tegen een bestelwagen botste. Die laatste tocht wordt nu door de vrienden en familie van Axl nog eens overgedaan.

Begrafenis

Deze voormiddag vond de begrafenisplechtigheid plaats in de Sint-Dionysiuskerk in Moerkerke. Vrienden en familie van Axl droegen de kist in de kerk. Bij het buitengaan vormden leden van KLJ St-Kruis Vivenkapelle een erehaag voor hem. De dienst was ook te volgen op livestream en een scherm buiten. De kerk zelf zat afgeladen vol.

