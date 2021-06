Opvallend: 2 priesterwijdingen in drie dagen tijd

Twee priesterwijdingen in drie dagen. Het is iets wat we de jongste jaren niet zo vaak meer meemaken. Zondag is het in Torhout de beurt aan Dave Vannieuwenhuyse (44), dinsdag volgt dan Gildas Cambia (38) in Waregem.

En de priesters-in-spe hebben allebei een opvallend verhaal. Gildas komt uit Benin in West-Afrika, Dave is een tuinaanlegger uit Lauwe, die later ook politie-inspecteur werd. Hij rijdt graag met de motor.

Gildas

Gildas Cambia verliet bijna 10 jaar geleden z’n familie in het West-Afrikaanse Benin om hier z’n priesterstudies verder te zetten, die hij al op z’n 14de was begonnen. Een vroege roeping. “Mijn moeder vertelde mij dat wanneer ik 7 jaar was, ik zei dat Jezus mijn vriend is. 7 jaar. Ik kan dat ook niet uitleggen.”

Gildas vindt z’n draai en besluit om hier te blijven. Hij wordt de zesde Afrikaanse priester in West-Vlaanderen. Het moet voor wat meer schwung zorgen in de kerk. “Ik zou dat willen brengen, een beetje meer schwung, een beetje vrolijkheid in de vieringen. Dat het niet altijd te serieus is."

Dave

Dave Vannieuwenhuyse, afkomstig uit Lauwe, is tuinaanlegger van opleiding. Daarna is hij politie-inspecteur geworden. Maar het was al langer duidelijk dat hij priester wilde worden. “Als politie-agent kom je overal binnen, en je gaat overal naartoe waar er problemen zijn. Als politie-agent kun je daar niet veel aan doen. We noemen dat brandweer-politie. Je komt toe, je blust het vuurtje en je bent weer weg. En als priester heb je veel meer tijd om daar op in te werken.”

Dave wil dan ook een priester zijn die tussen de mensen staat, voor iedereen bereikbaar. “Een herder moet ruiken naar zijn schapen. En dat wil ik ook zijn. Ik wil geen priester zijn op een schavotje, mooi afgeschermd. Het mooiste compliment dat ik kreeg als politie-agent was dat ik er niet uitzag als een politie-agent. En dat wil ik nu ook wel doen. Je mag aan mij niet zien dat ik priester ben.”

Dave wordt zondag tot priester gewijd in Torhout, waar hij daarna aan de slag gaat, wordt ook dan pas duidelijk. Gildas wordt priester in Waregem.