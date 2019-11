Opvallend: campagne tegen geweld tegen hulpverleners

Verbale en fysieke agressie. Het is helaas dagelijkse kost voor hulpverleners. "De ene keer al erger dan de andere keer", zegt Dries Deschilder van de Ambulanciersunie. "De ergste keer ben ik aangevallen geweest met een wapenstok, en heb ik maar net lichamelijk letsel kunnen vermijden. Dat is iets wat blijft hangen, je neemt dat mee naar een volgende interventie. "

Officiële cijfers worden niet bijgehouden, en dus is het moeilijk om een globaal beeld te krijgen, maar uit intern onderzoek blijkt dat 8 op de 10 spoedeisende hulpverleners met agressie te maken krijgen. Daarom loopt er nu een sensibiliseringscampagne, van Spoedmagazine en de Ambulanciersunie.

Dries Deschilder: "Eerst moeten er voldoende cijfers worden bijgehouden. Er moet gesensibiliseerd worden naar de bevolking toe en een correcte bestraffing indien het gebeurt. En natuurlijk ook ambulanciers leren omgaan met agressie, om zo een escalatie van een situatie te kunnen vermijden."

"Geen steun van overheid"

8000 affiches, verdeeld over heel het land moeten mensen erop wijzen dat agressie tegen hulpverleners niet kan. Het is ook de bedoeling om met de campagne de overheid wakker te schudden. Dries Deschilder: "Het is zeer vreemd dat wij als privé-initiatief met zo’n campagne moeten starten. Je zou verwachten dat de overheid zelf stappen zou ondernemen, om deze zaken aan te pakken. Dat is tot op vandaag niet. We hebben ook steun gevraagd voor deze campagne maar hebben die niet gekregen."