Opvallend: Heel wat examens in Klein Seminarie in Roeselare

Zo goed als alle scholen in het secundair onderwijs laten de klassieke examens vallen, of kiezen voor een permanente evaluatie. Niet zo in het Klein Seminarie in Roeselare. Daar krijgen alle leerlingen van het middelbaar, van het eerste tot het zesde jaar, wel examens.

Die examens vallen dit jaar lichter uit dan anders, vanwege de beperktere leerstof. De school noemt ze dan ook ‘toetsen’. Het is in het middelbaar eerder uitzondering dan regel.

De leerlingen leggen twee examens per dag af. Ze zitten in ruime lokalen, op veilige afstand van elkaar. De keuze voor examens is bewust gemaakt, zegt directeur Kris Pouseele: "We hebben ervoor gekozen om de drie elementen samen te brengen: leerlingen naar school, lesgeven in contactgroepen en een testing zodat de leerlingen met een goed gevoel naar de vakantie stappen."

De 130 zesdejaars komen vier halve dagen naar school, op twee daarvan - donderdag en vrijdag - krijgen ze toetsen. En dat amper twee weken na de heropstart van de lessen. Omdat de toets niet over alle leerstof gaat, wordt er ook niet over een examen gesproken. Maar het is volgens de directie wel belangrijk dat de leerstof verankerd wordt, en dat zeker de zesdejaars nog de kans krijgen om zich te bewijzen.