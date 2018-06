Opvallend: iedereen blaast safe na België-Panama

0 (!) bestuurders onder invloed. Dat is het opvallende resultaat van de ‘alcogoalcontroles’ in politiezone Regio Tielt gisteren na de 3-0 overwinning van de Rode Duivels tegen Panama op het WK voetbal.

Groot feest gisteren, en daar is ook op gedronken, maar in de politiezone Regio Tielt hadden de meeste voetbalsupporters een BOB bij. Want bij alcoholcontroles voor en na de eerste WK-wedstrijd van België blies iedereen safe. Bart De Bruyne (PZ Regio Tielt): “We hebben intensief gecontroleerd op verschillende plaatsen in de zone, maar niemand liep tegen de lamp. En dat was ook de bedoeling.”

De politiezone had de actie inderdaad op een ludieke manier aangekondigd als ‘Alcogoalcontroles’, een fijne woordspeling. En er was ook de slogan: ‘Heb jij al een BOB gescoord voor de 3de helft?’ Filip Feraux (PZ Regio Tielt): "Bedoeling was om mensen aan het denken te zetten. Er vallen nog teveel slachtoffers in het verkeer door chauffeurs die rijden onder invloed." Om de voetbalsupporters te verwittigen zijn op de invalswegen infoborden geplaatst. En de organisatoren die voetbalwedstrijden op een groot scherm vertoonden, werd gevraagd om de info over de ‘alcogoalcontroles’ mee te delen voor en na de wedstrijd.