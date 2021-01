Opvallend: Marc Van Ranst maakt reclame voor ‘biervaccin’

Van Ranst trekt samen met gelegenheidsreporter Sam Louwyck naar de markt van Izegem om de bezoekers een alternatief coronavaccin voor te schotelen: een flesje Filou AC (Anti-Covid). Eén flesje bevat één dosis van het coronavaccin. En je hebt er twee nodig om safe te zijn. “Een win-win situatie voor iedereen”, zo zegt Marc Van Ranst. “Het productietekort kan opgevangen worden door de brouwerij en door het vaccin in bier te verwerken kan de horeca heropenen als officiële vaccinatiecentra.”

'Laat je vaccineren'

Brouwerij Vanhonsebrouck wil met het filmpje de horeca een hart onder de riem steken, die is door de coronacrisis al maanden dicht. En perspectief is er niet meteen. De brouwerij roept dan ook iedereen op om zich te laten vaccineren. “Vaccins in bier? Misschien voor een volgende pandemie. Vaccineer je dit jaar met het echte spuitje, daar help je ook de horeca mee vooruit."

Verdeelde reacties

Het filmpje maakt veel reactie los. Dat bleek al bij de opnames in Izegem. Marc Van Ranst: "Wie 24 op 7 belast wordt met de taak zijn stem te lenen aan het brengen van nieuws dat niemand wil horen, kan diezelfde stem ook gebruiken om op bepaalde momenten dat nieuws te brengen, vermomd onder een ludieke noot. Humor en zelfrelativering zorgt ervoor dat we deze periode doorkomen zonder volledig verbitterd te geraken. Al zal dat uiteraard nooit voor iedereen zo zijn."

"Ik wil vooral duidelijk maken dat we dit hoe dan ook samen te boven komen, en dat ook een heropening van de horeca niet kan zonder dat we deze lastige periode doorzetten. Het is geen publiek geheim dat ik mij inzet voor ludieke initiatieven met een doel, al is dat steeds geheel vrijwillig en niet als “brand ambassador”. Kritiek krijg ik sowieso, ook als ik m’n deur verlaat om de post uit de brievenbus te halen. Dat hoort nu eenmaal bij de job.”