Opvallend meer PFAS in zeelucht: toxicoloog Tytgat stelt gerust

Uit een onderzoek van de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO blijkt dat er opvallend meer PFAS in onze zeelucht zit. De concentraties aan de kust liggen hoger dan die in het binnenland, maar er is geen reden tot paniek.

In opdracht van de Vlaamse overheid voerde VITO een studie uit om de concentratie PFAS in onze lucht te meten. Dat gebeurde op twee plaatsen in Knokke-Heist (Het Zoute en Duinbergen) en op twee plaatsen in het binnenland (Borgerhout en Dessel). Uit de studie blijkt dat de waarden aan de kust opvallend veel hoger liggen dan die in het binnenland. Hoewel het om een verkennende, en dus kleinschalige studie gaat, vraagt VITO de Vlaamse overheid om een diepgaander onderzoek. Op die manier kunnen er juiste conclusies getrokken worden.

PFAS is een chemische stof die in talloze producten zit, zoals verpakkingen en schoonmaakmiddelen. De stof is niet afbreekbaar en blijft dus altijd aanwezig.

“We moeten af van lozingen”

Volgens toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) hoeven we ons geen zorgen te maken. “Bij zulke lage concentraties is er geen bewijs dat het de mensen ziek zou kunnen maken", verduidelijkt hij. "Wel is het goed dat het meetbaar is en dat we weten dat het aanwezig is in de lucht. Om PFAS in de zee, in de lucht en in de grond te vermijden en de concentraties nog naar beneden te halen, zouden we af moeten van die lozingen. Dat ligt dan bij de overheid die komaf moet maken met de vergunningen”, besluit de toxicoloog.