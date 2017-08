Opvallend minder pietermannen aan zee

Ieder jaar wordt er wel gesproken over de pieterman die vervaarlijk kan uithalen met zijn stekels. Vorig jaar waren er nog 154 interventies door het IKWV, met zelfs 58 interventies in Koksijde alleen. Het was de eerste keer dat het IKWV die cijfers bijhield. Dit jaar blijft het opvallend stil rond het kleine giftige visje. Het is niet duidelijk of er nu minder pietermannen zijn, of minder toeristen. "We hebben inderdaad minder meldingen voor kwallen en pietermannen. Exacte cijfers zijn er nog niet. Dit kan ook gewoon zijn omdat het relatief 'kalm' is op het strand. We hebben de algemene indruk dat er net iets minder toeristen op het strand zitten in vergelijking met andere zomers", aldus An Beun van het IKWV.

Een plausibele uitleg, maar ook bij het VLIZ valt de geringe aanwezigheid van de pieterman op. "Het klopt dat er weinig kleine pieterman is. Noch in de vangsten van de SeaWatchers, dat zijn onze vrijwillige burgerwetenschappers, noch bij eigen tochten met ons onderzoeksschip RV Simon Stevin lijken er op te duiken, laat staan veel", aldus Jan Seys van het VLIZ. Wie toch gestoken wordt door de vinstralen van de pieterman roept best snel hulp in. Als het gestoken lichaamsdeel een kwartier in zo heet mogelijk water kan rusten, dan ebt de pijn snel weg, tenzij er een allergische reactie optreedt.