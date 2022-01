Opvallend: opnieuw evacuatie in appartementsgebouw Harelbeke waar pleister van de muur viel

Begin deze maand werden de bewoners van een appartementsblok aan de Kortrijksestraat in Harelbeke opgeschrikt door knallen. Het pleistwerk was toen van de muur gekomen. Donderdagnamiddag werden de bewoners opnieuw geëvacueerd voor dezelfde problemen.

In de nacht van 5 op 6 januari 2022 moesten 26 bewoners van een appartementsblok hun woning verlaten. In het appartement van Dimitri Bontinck was het pleisterwerk van de muur gekomen en dat zorgde voor luide knallen. Toen waren de architect en een deskundige ter plaatse gekomen en bleek dat de stabiliteit in orde was.

Luide knallen

Nu blijkt er toch meer aan de hand, want de buurt is opnieuw opgeschrikt door luide knallen. "Het leek wel een gasexplosie." De politie en brandweer zijn ter plaatse.

Volgens burgemeester Alain Top werden een 20-tal bewoners uit voorzorg geëvacueerd naar ontmoetingscentrum Het Spoor. Intussen laat de politie van Gavers weten dat het gebouw weer is vrijgegeven. "Er komen opnieuw deskundigen ter plaatse die de situatie dagelijks zullen opvolgen." Volgens de politie is het deze keer niet in het appartement van Bontinck.

Het pleisterwerk viel van de muur in het appartement van Dimitri Bontinck: