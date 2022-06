Opvallend veel dode meeuwen in Nieuwpoort

De jongste dagen zijn er in het havengebied van Nieuwpoort heel wat dode en zieke meeuwen geteld. Wellicht door een variant van het vogelgriepvirus, al moet verder onderzoek daar meer duidelijkheid over brengen.

Ook in Frankrijk en Nederland komt het voor. Voor mensen is het virus niet gevaarlijk. Om verdere verspreiding in te dijken, roept Natuurpunt op om dode en zieke meeuwen te melden. Luc David, Natuurpunt Westkust: “In Frankrijk hebben ze al 1.000 sternen geteld die het leven gelaten hebben. In Nederland, op Texel, zijn er al honderden. Het is een virus dat enorm toeslaat op koloniedieren zoals sternen, meeuwen, de aalscholvers, de lepelaars. Zij hebben hun nesten dicht bijeen, en zo kan het virus zich snel verspreiden.”

Om het probleem in kaart te brengen, en om de verdere verspreiding van het virus in te dijken, is het belangrijk om dode meeuwen te melden aan het Federaal Voedselagentschap via het gratis nummer 0800/99 777. Voor zieke meeuwen is er het Vogelopvangcentrum in Oostende.

Luc David, Natuurpunt Westkust: “Als je een meeuw ziet waar er niet teveel leven meer inzit, dan kan je altijd contact met het Vogelopvangcentrum in Oostende. Ofwel pak je de meeuw met wegwerphandschoenen, ofwel bel je naar het VOC dat ze een vrijwilliger sturen die het zelf komt doen. In het VOC doen ze wat ze kunnen, maar meestal gaan ze de meeuw uit haar lijden verlossen.”