Opvallend: Voetbaltas doet ouderen herinneringen ophalen

In Brugge is het project 'Football Memories' voorgesteld, 'Voetbalherinneringen' dus. Zowel Club als Cercle Brugge werken hieraan mee.

De twee voetbalclubs stellen elk een sporttas ter beschikking van de uitleendienst van de Erfgoedcel Brugge. Die is gevuld met voetbalerfgoed.

"Voetbal is emotie, uithouding, kameraadschap, uren discussiëren op café, de vreugde van de overwinning, maar ook tranen van ontgoocheling of pijn. Voetbal is zonder twijfel gekoppeld aan heel wat verhalen", zegt Stad Brugge.

Herinneringen aan rijk voetbalverleden

‘Football Memories’ heeft tot doel om ouderen – al dan niet met dementie – samen te brengen om herinneringen op te halen aan het rijke voetbalverleden van hun favoriete voetbalploeg.

De voorstelling met voormalig Club Brugge-speler Raoul "Lotte" Lambert gebeurt tijdens de week voor de derby tussen de Brugse ploegen nu zondag 26 december.