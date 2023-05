Opvallende actie voor Olivier Vandecasteele in Oostende

In het centrum van Oostende hebben sympathisanten van Olivier Vandecasteele een opvallende actie gevoerd. Ze wilden zoveel mogelijk mensen de petitie laten ondertekenen om de West-Vlaamse ontwikkelingswerker eindelijk vrij te krijgen. Vandecasteele zit al zo’n 450 dagen in een Iraanse cel.

Het is bijzonder druk in de winkelstraat en op het Wapenplein in Oostende. Maar heel veel mensen stappen spontaan op de stand van Amnesty International af om de petitie te ondertekenen om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen. Er is weinig overtuigingskracht nodig om dat te doen, want iedereen is begaan met het lot van de West-Vlaamse ontwikkelingswerker.

Er wordt op drie verschillende plaatsen acties georganiseerd voor de vrijlating van Olivier Vandecasteele, die al zo'n 450 dagen vastzit in een Iraanse cel.

