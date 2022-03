Opvang asielcentrum Lombardsijde verlengd tot juni

Sinds november 2021 voorziet Fedasil een open asielcentrum in het vakantiedomein, aan de militaire basis op de grens van Lombardsijde en Nieuwpoort. Er zijn zo'n 150 plaatsen, vooral voor asielzoekers uit Afghanistan. Maar ook uit andere landen. "We zien nu vooral een toestroom in ons land van Oekraïense vluchtelingen, maar dat wil niet zeggen dat er geen andere vluchtelingen zijn die opvang nodig hebben", zegt Sofie Desseyn, verantwoordelijke van het asielcentrum.

Oekraïense vluchtelingen worden trouwens niet naar Lombardsijde gestuurd. Enkel in Molenbeek is er een crisisopvang van Fedasil voor mensen die niet onmiddellijk een slaapplaats vinden.

Kritiek Vlaams Belang

De opening van het centrum is nu verlengd tot 1 juni 2022. Dat is niet naar de zin van Vlaams Belang, dat eerder al eens actie voerde tegen het asielcentrum. "Het is onverdedigbaar dat dit open asielcentrum, in een vakantieverblijf, wordt verlengd nu de lente en het toeristisch seizoen voor de deur staan”, reageert Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

Na 31 mei 2022 zal gekeken worden per asielzoeker wat er met hen gebeurt.