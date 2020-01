Opwaardering voor stationsbuurt Brugge

In het plan is ook een kinderdagverblijf voorzien. Het grijze dak van de parking zal veel groener worden en de stad denkt ook aan een waterpartij en een dakterras om het nieuwe park meer uitstraling te geven. In de Chantrellstraat komt dan weer extra bebouwing voor onder meer handel en horeca. Toch is het niet de bedoeling dat de stationsbuurt gaat concurreren met de binnenstad.​ In theorie zouden de werken binnen de 2 jaar kunnen starten. Veel hangt af van vergunningen.

