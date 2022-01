Opzettelijke aanrijding na jarenlange burenruzie in Koekelare: dader geïnterneerd

De feiten speelden zich af op een pleintje aan het appartementsgebouw van de betrokkenen in de Moerestraat. Het slachtoffer was zijn fiets van de mobilhome aan het halen, toen hij plots zag hoe een wagen recht op hem afreed. Het slachtoffer kon nog net op tijd wegspringen. Na een tweede poging wist hij zich te verstoppen achter een boom. De dader verklaarde bijna onmiddellijk aan de politie dat het de bedoeling was om zijn buurman van het leven te beroven.

Jarenlange burenruzie

Het onderzoek wees uit dat een jarenlange burenruzie aan de basis lag van het incident. De beklaagde kon blijkbaar moeilijk overweg met de manier waarop het slachtoffer zijn rol als voorzitter van de vereniging van mede-eigenaars invulde. Bovendien stelde een gerechtspsychiater vast dat hij aan paranoïde wanen lijdt. Het openbaar ministerie vroeg dan ook om hem omwille van die geestesstoornis te interneren.

De verdediging legde uit dat de beklaagde zich vaak ten onrechte geviseerd voelde door het slachtoffer. "Mijn cliënt is ook niet echt mondig, zeker niet in vergelijking met een voormalig onderwijsinspecteur. De veer is gekraakt toen hij die dag die pester zag staan", zei zijn advocaat. Volgens de advocaat is op dit moment echter geen sprake meer van een geestesstoornis.