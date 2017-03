Opzichters aan schoolpoort waar jongetje stierf

Daar is twee weken geleden een jongetje van zes doodgereden. Er stond toen geen gemachtigd opzichter. Vanaf morgen dus weer wel, met steun van de politie in Brugge. Dat is beslist na overleg met de stad vanmorgen. De school gaat ook onderzoeken of er ouders en sympathisanten willen helpen om kinderen over te steken. De stad heeft trouwens nog maar net haar actieplan Veilige Schoolpoort voorgesteld, en gaat nu bekijken wat ze kan doen, hier in de Gistelsesteenweg. De school denkt aan een verkeerslicht.