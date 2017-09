Orde van de paardenvisser krijgt koninklijke titel

De Koning en de Koningin bezochten deze morgen de Orde van de Paardenvissers in Oostduinkerke.

Het vorstenpaar kwam iets na tien uur aan op het strand van Oostduinkerke waar de paardenvissers een demonstratie gaven van hoe ze vissen op garnalen. Ze kregen ook te zien wat er gebeurt met de garnalen eens ze aan land komen en mochten tijdens een ontmoeting met de vissers proeven van het goud van de Noordzee.

De Orde van de Paardenvissers mag dit jaar vijftig kaarsjes uitblazen en krijgt dus de koninklijke titel. De Orde kreeg van de koning een Koninklijke Oorkonde. Enkele jaren geleden kwamen de garnaalvissers ook op de Unescolijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

"De koning was enorm geïnteresseerd. Er hing een ongebonden sfeer en hij bleek ook heel begaan met deze ambacht", aldus Eddy D'Hulster van de Orde. Die gaf ook mee dat de paardenvissers terug aansterken in aantal. "Enkele jaren geleden waren er nog een vijftal, nu zijn dat er vijftien. Het is niet evident: je moet een liefde hebben voor paarden, de zee en de visserij."

Iets na 12 uur vertrok het vorstenpaar en gingen de paarden terug op stal.