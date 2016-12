Orde van dierenartsen boycot chipdag

De actie van het Blauwe Kruis van de Kust en het stadsbestuur wil voorkomen dat er onnodig veel katten in het dierenasiel terecht komen. Daarom zouden de katten aan een gunstiger tarief gechipt kunnen worden. De Orde van dierenartsen gaat niet akkoord met het initiatief. Verschillende dierenartsen zouden telefonisch bedreigd zijn als ze meewerkten aan de chipdag.

Fabrice Goffin (Blauwe Kruis Kust): "We hadden afgesproken met de stad Oostende dat er vandaag, speciaal een gunstiger tarief zou zijn voor de Oostendenaars die zich zouden begeven naar het Blauwe Kruis om hier een voordeel van 20 euro te bekomen om hun kat te chippen. Dat is in slechte aard gevallen bij de dierenartsenvereniging. Blijkbaar vinden ze dat een vorm van broodroof. Jammer. We hebben dit jaar al 527 katten in huis gehaald, 90% was niet gechipt."