Organisatie blikt tevreden terug op Kunstenfestival Watou 2017

Van 1 juli tot en met 3 september is in Watou opnieuw het Kunstenfestival doorgegaan. Het festival was al aan zijn 37e editie toe. Het overkoepelend thema was dit jaar "over alleenigheid en ondraaglijke eenzaamheid". Er was werk van onder meer Mark Manders, Xavier Perrez, Kristof Kintera, Klaartje Lambrechts en Frank Tuytschaever te zien.

Het kinderparcours had dit jaar opnieuw veel succes. Ouders lijken steeds meer op zoek naar uitstapjes die ook op kindermaat gemaakt zijn. Ook de optredens van Riguelle en Hautekiet en van Kommil Foo konden op veel bijval rekenen. Het Beeldverhalenweekend - tijdens het Hemelvaartweekend - bleek een schot in de roos.

Minder bezoekers dan vorig jaar

Vorig jaar kreeg het Kunstenfestival 24.000 bezoekers over de vloer. Toen was het erg veel in de media gekomen, omdat het voortbestaan in gevaar was. Dit jaar zal het bezoekersaantal iets lager liggen, maar daar had de organisatie ook op gerekend. "We hadden het voor dit jaar begroot op 18 500 bezoekers en dat halen we. In juli hadden we 87% van het bezoekersaantal van vorig jaar. Augustus is over het algemeen de sterkere maand van de twee en ook nu is die beter, nog meer dan vorige jaren zelfs", zegt de persverantwoordelijke. "We hebben al van verschillende bezoekers gehoord dat we dit jaar niet moeten onderdoen voor de editie van vorig jaar. Alles is daarenboven vlot verlopen. We zijn dus erg tevreden."