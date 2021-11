Organisatie Boektopia tevreden over eerste editie

“We mogen echt fier zijn op wat we hebben bereikt. Boektopia staat er en is een blijver. Zoveel is duidelijk", zegt woordvoerder Jo Dupré. “De cijfers zijn goed en overstijgen onze verwachtingen. Voor gezinnen en kinderen was er een speelparcours, maar ook de volwassenen konden rond onderwerpen als crimi, samenleving en lifestyle nieuwe titels ontdekken. We zijn dan ook heel blij om zoveel positieve reacties te krijgen van bezoekers. We zagen kinderen genieten bij een voorleessessie van Marc de Bel of de musical van Rikki. We hoorden interessante vragen bij een debat met De Wever en Benhaddou en zagen mensen meebewegen bij Johan Verminnen.”

De organisatoren zullen volgend jaar alvast een vervolg breien aan het evenement dat dan minstens 9 dagen zal duren, van 29 oktober tot 6 november.