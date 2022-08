Organisatie Frontnacht: "we eisen schadevergoeding"

Volgens hem was er bij een eerder onderzoek geen vuiltje aan de lucht. "Ik begrijp het niet. Stad Ieper heeft op voorhand een groot onderzoek gedaan. OCAD heeft dat onderzocht en toen heeft men toestemming gegeven. Anders waren we nooit begonnen. Nu zoekt men spijkers op laag water", zegt organisator Wim De Wit.

"We weten ook dat als je je vandaag identificeert als Vlaming, dan is dat voor veel linkse kringen en woke-aanhangers voldoende om duivels te zijn. Dat ondervind ik elke dag. Wij zijn geen aanhangers van neonazi's, maar zijn gewoon Vlaming. En dat is ons volste recht. Ik heb respect voor iedereen, ben niet rasistisch, discrimineer niet, maar zou dan ook gerespecteerd willen worden."

Financiële domper

Frontnacht was vooral bedoeld voor jongeren die iets willen doen in verband met de frontsoldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben gestreden. "Omdat zij zich niet kunnen identificeren met de IJzerwake, wilden ze graag een muziekfestival organiseren. Zodat ook meer jongeren betrokken zouden zijn."

Na de toestemming had de organisatie de bands vastgelegd en al andere kosten gemaakt. Alles nu schrappen, betekent een financiële domper. De organisator eist daarom een schadevergoeding.

Deze avond komt de organisatie samen om eventueel verdere stappen te ondernemen.

