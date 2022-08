Crombé was de oprichter en organisator van Miss Belgian Beauty. Hij was ook zaakvoerder van het eventbureau Animô en lanceerde mensen in de BV-wereld. Zoals Rani De Coninck, Els Tibau of Eveline Hoste.

Eind vorig jaar werd bij hem pancreaskanker vastgesteld. Na een chemokuur leek de tumor stabiel te zijn. Maar nu is hij toch overleden in AZ Groeninge, waar hij in behandeling was.

Ignace Crombé wordt zaterdag om 11 uur begraven. De dienst vindt plaats in de Sint-Columbakerk in Deerlijk.

