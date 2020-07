Organisatoren BK Anzegem zitten met vragen

Het Belgisch kampioenschap wielrennen in Anzegem is nog steeds gepland op dinsdag 22 september, maar hoe dat allemaal precies zal verlopen, weet geen mens momenteel.

In afwachting konden de ex-Belgische kampioenen al eens proeven van de Tiegemberg, de scherprechter op het BK. Sommigen toch, want titelverdediger Tim Merlier bijvoorbeeld, kreeg geen toelating van zijn ploeg om op de voorstelling aanwezig te zijn.

Registratie

De nationale veiligheidsraad liet de deur op een kier voor grotere evenementen in september, maar in Anzegem zitten ze vooral met vraagtekens. "Hoe het ook draait, het leven gaat door en wij proberen het BK te organiseren met alle respect voor alle covidmaatregelen. Wij hebben een voorbeeldfunctie en dus moeten wij alle maatregelen proberen na te leven", zegt Joost Vandesteene "Om te beginnen gaan wij iedereen registreren. Tiegemberg gaan we afsluiten en alleen maar een bepaald aantal mensen toelaten volgens de maatregelen die overheid ons oplegt. Verder gaan we werken met bubbels van 200 mensen, als die blijven tenminste".

Op dinsdag 22 september zou het dus toch moeten gebeuren. Twee dagen na de Tour de France, maar dat hoeft geen nadeel te zijn. Oud-renner Niko Eeckhout: "Het zal anders zijn. Maar San Sebastian bijvoorbeeld is een week na de Tour en dan zie je toch dat de winnaar vaak uit de Tour komt. Iemand die uit de Tour komt, heeft die overdrive, en voelt de Tiegemberg niet".

Stijn Devolder ziet het anders: "Ideaal is het niet, twee dagen na de Tour alweer een nieuwe topkoers. Ik denk dat voor velen een dagje rust te weinig is".

Favorieten

In 1975 werd Patrick Lefevere nog tweede op het BK voor liefhebbers na Pol Verschuere. De mannen van The Wolfpack starten normaal gezien als favorieten, als de koers doorgaat tenminste. "We hebben in Kaster gezeten en daar niemand toegelaten. We zitten nu al drie weken, en dat is lang, op stage in San Pellegrino. Ook daar laten we niemand toe in het hotel. Alle veiligheidsmaatregelen zijn gerespecteerd, maar ja, wat ben je ermee als de rest het niet doet.