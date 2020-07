Organisatoren West-Vlaamse evenementen moeten aantal bezoekers reduceren

Zo moeten Dranouter en de zomersessies in Kursaal Oostende het aantal bezoekers verminderen. Verschillende evenementen in openlucht mogen wel nog plaatsvinden.

Door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad moeten verschillende evenementen het aantal toeschouwers reduceren. Zo vinden de zomersessies van Dranouter voortaan plaats met maximaal 200 toeschouwers. Voor de concerten waarvoor al meer dan 200 tickets waren verkocht, zal een wachtlijst aangesteld worden. "We werken volgens de volgorde van de verkochte tickets. Tickets vanaf nummer 201 zullen verwittigd worden en komen op een wachtlijst", klinkt het bij de organisatie. "De tickethouders van de eerstvolgende Dranouter Zomersessies (31/07, 01/08 en 02/08) mogen snel een e-mail met meer info verwachten in hun inbox. We doen ons uiterste best om tickethouders van de Zomersessies daarna zo snel mogelijk te informeren."+

In Damme zullen de concerten op Campo Solar plaatsvinden met maximaal 200 bezoekers. Voor verschillende concerten zijn al meer dan 200 tickets verkocht. Ook daar zullen de overige tickethouders niet kunnen komen. "Zij zullen een voucher krijgen voor een ander concert of voor een terugbetaling", zegt organisator Karel Standaert.

Ook Kursaal Oostende moet het aantal toeschouwers voor de zomerconcerten reduceren. Oorspronkelijk waren er concerten voor 200 toeschouwers gepland. Dat wordt nu verminderd naar 100. Momenteel is Kursaal nog in overleg met het management van de verschillende artiesten voor de praktische regeling.

Het pretpark Boudewijnpark wacht het ministerieel besluit af voor details over de beslissing van de Veiligheidsraad. "Het is ons niet duidelijk welke regel geldt voor onze dolfijnenshows. Pas als dat duidelijk is, kunnen wij nadenken over hoe we alles gaan organiseren", zegt de woordvoerder van het park. Verder mogen openluchtevenementen die al een maximum van 200 toeschouwers hanteerden gewoon doorgaan. Zo kunnen de zomersessies in Brugge onder de noemer 'uitzomerlijk' in openlucht doorgaan.