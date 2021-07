Origineel kampeeridee: 'champing' of kamperen in een kerk

Families of groepen van maximum 12 personen die deze zomer eens origineel willen gaan kamperen op een buitengewone locatie, kunnen dat in de ontwijde Sint-Bartholomeuskerk in Kaaskerke bij Diksmuide.

Kamperen in een kerk, of "champing" (een samentrekking van church & camping nvdr.) is een concept dat overgewaaid is uit Engeland. In de kerk staan zes hoge hutten die telkens een slaapplaats bieden aan twee mensen. In de nok is er een doorkijk naar het kerkgewelf en in de muur staat een heiligenbeeld (Lees verder onder de foto)

Erfgoedontwikkelaar Wouter Dernau: "Verder zijn er heel wat collectieve voorzieningen zoals een grote eettafel, een zithoek, een kleinere zithoek waar men een film kan bekijken, er is ook een privécafé en sanitair." (Lees verder onder de foto)

De neogotische Sint-Bartholomeuskerk van Kaaskerke is al sinds 2003 ontwijd. Ze stond een tijdje leeg en deed ook dienst als antiekzaak. De komende twee jaar is het dus een vakantiewoning met zomerbar, heel toepasselijk Bed&Bar Tolomeus. Dat is in afwachting van een definitieve herbestemming.

De minimumprijs voor één nacht bedraagt zowat 500 euro. Zaterdag verblijven hier de eerste gasten.