Orthodoxe kerk ingewijd in Oostende

In Oostende is de orthodoxe kerk van de Heiligen van Konstantijn en Helana ingezegend. Het gaat om een herbestemming van de voormalige Sint-Godelievekerk.

De kerk werd grondig aangepakt en ingericht als orthodoxe kerk. Het is de eerste keer dat dat in ons land gebeurt.

Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, hoofd van de orthodoxe eredienst in ons land, die voorging tijdens de inzegening. Hij werd omringd door Aartsbisschop Job (Genève) en Bisschop Bartholomeos (hulpbisschop in Duitsland) en tientallen priesters van diverse parochies in de Benelux.

De eigenlijke inzegening van de kerk ving aan om 9 uur, met als cruciaal moment het plaatsen van relikwieën van martelaren in het altaar en de zegening ervan.