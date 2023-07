Oshin Derieuw verovert zilver op Europese Spelen

Oshin Derieuw heeft op de Europese Spelen in Polen de zilveren medaille veroverd in het boksen in de klasse tot 66 kilogram. De 36-jarige bokster verloor in de finale van de Turkse topfavoriet Busenaz Sürmeneli.

Oshin bereikte de finale na een knappe 5-0 winst tegen de Hongaarse Anna Luca Hamori in de halve finales. In de finale om de gouden medaille bleek de Turkse Busenaz te sterk. Oshin verloor met 0-5, maar dat is geen ramp aangezien Busenaz Olympisch kampioene van Tokio en regerend wereldkampioene is.

Gekwalificeerd voor Olympische Spelen 2024

In het boksen waren er op de Europese Spelen nominatieve quotaplaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 te verdienen voor de halvefinalisten in elke gewichtscategorie. Doordat Oshin zich wist te plaatsen voor de halve finales, na een 3-2 overwinning tegen de Franse Emilie Sonvico, voegt ze zich toe aan de lijst met selecteerbare atleten voor Parijs 2024. Derieuw Oshin is zo ook de eerste Belgische bokster ooit die zich weet te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Dertien medailles

Oshin brengt met haar zilveren medaille de finale medailleteller van Team Belgium op dertien (2 goud, 5 zilver, 6 brons). Sarah Chaârin, Gianny De Leu, Thomas Carmony, Axana Depypere, Quentin Mahauden, Sarah Piccirillo, Stef Van Campenhout, Jolien Vermeylen en Vasile Ustoroi zorgden voor de andere Belgische medailles.