'Ossan Zeer': cover van Red Zebra vraagt aandacht voor chronische pijn

"I can't relax no more... Oh, doctor doctor can't you see, there must be something wrong with me." Iconische woorden uit het bekende nummer 'I Can't Live in a Living Room' van Red Zebra, de punkgroep uit Brugge. Met dat nummer gingen zanger Peter Slabbynck van Red Zebra en muzikant Augustijn Vermandere aan de slag. Ze bewerkten het nummer en schreven een nieuwe tekst, in het West-Vlaams, gebaseerd op getuigenissen van mensen met chronische pijn uit het boek 'Zinvol Ziek' van Lynn Formesyn. Het nummer heet heel toepasselijk 'Ossan Zeer'.

'Ossan Zeer' komt er op vraag van de vzw Brein Storm, opgericht om mensen te steunen die lijden aan chronische pijn. Het belangrijkste doel is om zo meer onderzoek te kunnen voeren naar chronische pijn bij kinderen en adolescenten. De vzw werkt hiervoor samen met het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De initiatiefnemers zijn Tristan Vandeputte, zelf chronisch pijnpatiënt uit De Panne en zijn moeder Sabrine Desaever. Augustijn en Peter hebben beiden een band met De Panne. De mama van Augustijn groeide er op en Peter trad op op het Sea Side festival. Ze krijgen ook steun van de gemeente De Panne.

Peter Slabbynck ging met plezier in op de vraag van de vzw. Hij wist eerst niet goed welk nummer hij zou bewerken, maar uiteindelijk koos hij voor een herwerking van het nummer van zijn band Red Zebra uit 1992 'I Can't Live in a Living Room'. Het nummer was een enorm succes. Peter Slabbynck: "Het voelde goed aan om het nummer in het West-Vlaams te schrijven. Ik denk niet dat ik hiermee om nummer één van de Vlaamse hitparade zal geraken. Dat is niet de bedoeling. Het voornaamste is dat de vzw Brein Storm meer aandacht krijgt."

Augustijn Vermandere kreeg carte blanche van Peter. "De muziek doet denken aan het origineel maar het is absoluut geen kopie. De tekst is helemaal herwerkt. Het is een West-Vlaamse versie geworden. Geen letterlijke vertaling maar toch iets wat in de buurt blijft."

Wij gingen de opnames bijwonen in de studio van Augustijn Vermandere in Oostende. Op 28 februari, de Zeldzameziektendag, wordt 'Ossan Zeer' gelanceerd.