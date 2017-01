Osta Carpets startte zijn productie van tapijten in 1934 en is een grote naam in de sector. Het bedrijf is actief in 65 landen. Het gaf de voorkeur aan het bedrijvenpark Evolis omwille van het innovatieve karakter en de internationale uitstraling.

Het eerste bedrijf AVC opende op 10 oktober 2010 zijn deuren. Daarna volgden onder meer Tonickx, Trustteam, Spica, Wever & Ducré, Aluvision en Creaplan.