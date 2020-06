Oud-burgemeester Izegem Gerda Mylle (67) overleden

In Izegem is voormalig burgemeester Gerda Mylle onverwacht overleden. Ze was 67 jaar.

Gerda Mylle stierf dinsdag in de Sint-Jozefskliniek. Voor vele inwoners is haar dood een verrassing. Ze was graag gezien, over de partijgrenzen heen. Haar plots overlijden laat een diepe indruk na bij heel wat mensen die haar kennen.

De Leest is belangrijkste realisatie

Gerda Mylle (CD&V) was de eerste vrouwelijke burgemeester van Izegem. In 2018 nam ze afscheid van de politiek na een carrière van 30 jaar. Gerda Mylle kwam in 1988 in de gemeenteraad voor de toenmalige CVP. In 1994 legt ze de eed af als eerste schepen in Izegem om dan in 2006 burgemeester te worden. Het cultuur- en dienstencentrum De Leest (zie foto hieronder) is haar belangrijkste realisatie, samen met het schoen- en borstelmuseum Eperon d'Or.

Gerda Mylle zetelde ook in de provincieraad en zat een tijdje in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.In 2012 werd ze opgevolgd door huidig burgemeester Bert Maertens (N-VA).