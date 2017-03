Oud-burgemeester noemt schepencollege loopjongens

In maart werden er in Nieuwkerke verkeerstellingen uitgevoerd in het kader van de milieuvergunning die aan de firma Clarebout werd toegekend. Die tellingen dienen een beeld te geven van de diverse verkeersstromen naar het bedrijf doorheen Mesen, Wulvergem en Nieuwkerke dorp, met de bedoeling tot voorstellen te komen die de verkeersdruk kunnen verminderen. De metingen zijn doorgegaan tussen 3 en 20 maart (drie weekends en twee weken).

"Maar", zegt Heens, "in die periode waren een aantal telslangen soms enkele dagen buiten dienst. Tijdens zo goed als de volledige telperiode was de afrit Waasten op de N53 ook afgesloten in de richting naar Mesen. Dat heeft uiteraard ook zijn invloed op het verkeer dat via Mesen en Wulvergem naar Nieuwkerke rijdt. Ook hier zal er dus een vertekend beeld zijn ten opzichte van de normale toestand. De gedane tellingen kunnen dan ook niet dienen om objectieve conclusies over de mobiliteit en de diverse verkeersstromen te maken."

Niet meer relevant

En verder: "Naar ons oordeel zal er dan ook een nieuwe telling moeten gebeuren. Het studiebureau Antea, dat de tellingen in opdracht van de firma Clarebout uitvoert, erkent het probleem maar acht het niet nodig een hertelling te doen. Men zal integendeel een inschatting maken op basis van de resultaten van de oude tellingen van 2007. Dit gaat niet op. Er worden precies nieuwe tellingen opgelegd omdat de tellingen van 2007 niet meer relevant zijn. Wij zijn dan ook van oordeel dat een nieuwe telling wel noodzakelijk is en dringen er bij de gemeente op aan om dit ook van het bedrijf te eisen."

Loopjongens

Ook stelt Raadslid Heens zich vragen over objectiviteit van schepen Wieland De Meyer in het volledige dossier Clarebout Raadslid Heens : "Enkele maanden terug heb ik in de gemeenteraad al bedenkingen gemaakt bij het losse beleid van het schepencollege tegenover het bedrijf Clarebout. Ik stel vast dat de burgemeester en schepenen zich nog altijd meer en meer als de loopjongens van de firma Clarebout gedragen."

"We weten bovendien allemaal dat de vader van schepen De Meyer de firma Clarebout al sedert vele jaren adviseert inzake vergunningen. Hij was betrokken bij de opmaak van het MER in 2008. Hij had bij de recente heropbouw na de brand een coördinerende rol. Hij treedt op als vertegenwoordiger van de firma Clarebout in het gemeentelijk overlegplatform rond de mobiliteitsproblematiek… Daar is op zich uiteraard niets mis mee. Maar veel mensen stellen zich echter daarbij de vraag of de schepen, en bij uitbreiding het hele schepencollege, in die omstandigheden nog wel de nodige objectiviteit en onpartijdigheid aan de dag kan leggen bij de behandeling van vergunningen en klachten i.v.m. de firma Clarebout."

Reactie De Meyer

De Meyer zegt dat Heens liegt en dat het college in dit dossier heel open, transparant en duidelijk is. N-VA en Gemeentebelangen behoudt het vertrouwen in De Meyer.