Oud-gemeenteraadslid Cis Rodenbach overleden

In Kortrijk is oud-gemeenteraadslid Francis Rodenbach, Cis voor de vrienden, onverwacht overleden. Hij is er 44 geworden.

Rodenbach was jarenlang actief in heel wat verenigingen en organisaties. Van Scouts Groeninge over Novarock tot Kortrijk Koerse, maar ook als gebiedswerker in het zuiden van Kortrijk. Hij was gemeenteraadslid voor CD&V 4.0 in Kortrijk van 2012 tot 2018.

"Op karakter" was niet alleen bij verkiezingen zijn leuze, het tekende ook zijn leven. Rodenbach had maar één been, maar liet zich daardoor niet tegenhouden om zich in te zetten voor de stad. Die amputatie, toen hij nog jong was, werd een deel van hem. Zo zette hij zich ook een tijdlang in voor Amp Football Belgium, een team voor mensen bij wie een ledemaat geamputeerd werd.

Cis was sinds 2016 vader van een tweeling en is er 44 geworden.