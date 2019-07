Oud nazihospitaal ontdekt in Wevelgem

Een imposant ondergronds veldhospitaal van de Nazi’s in Wevelgem. Dat is wat journalist van Krant van West-Vlaanderen én avonturier Christophe Lefebvre uit Lauwe heeft ontdekt.

Het Duitse veldhospitaal uit de Tweede Wereldoorlog ligt onder de plaats waar nu de technische dienst van Wevelgem zit. De toegang tot het complex ligt onder het deksel van een waterput. Die is onlangs leeggetrokken en daar vond Lefebvre een deur.

Christophe Lefebvre: “De saaie manier van beschrijven is een aaneenschakeling van betonnen hokken. De meer levendige beschrijving is een aaneenschakeling van ruimtes die werden gebruikt voor zowel het voetvolk, soldaten als voor officieren om zich te laten verzorgen, om kleine medische ingrepen te laten doen.” (lees verder onder de foto)

Leeg en kaal

Wevelgem, met zijn vliegveld was tijdens Wereldoorlog II een belangrijke schakel voor de Duitsers. Het ondergrondse complex is helemaal leeg, en de muren zijn kaal. Maar door zijn ervaring weet Christophe dat dit een veldhospitaal moet zijn geweest. “Je ziet dat aan de manier waarop alles gebouwd is. Wie zich wat verdiept in de bouwkunst van de nazi’s weet dat zij zeer snel grote complexen konden bouwen omdat ze standaardafmetingen hadden voor alles. Verschillende andere veldhospitalen zien er net zo uit.”

Het net ontdekte ondergrondse veldhospitaal ligt onder de plaats waar nu de technische dienst van Wevelgem zich bevindt, en ironisch genoeg ook de heemkundige kring van de gemeente. Ook de burgemeester reageert verrast en houdt nog een slag om de arm. Jan Seynaeve, burgemeester Wevelgem: “Ik denk dat we met een aantal deskundigen de zaak ten gronde moeten onderzoeken voor we echt uitspraken kunnen doen. En dan is het misschien interessant voor de bevolking om dat eens te komen bezoeken.”