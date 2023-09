Oud openluchtzwembad Ieper: dit wordt de toekomst

In Ieper zijn de plannen klaar voor de site van het voormalige openluchtzwembad. Niets is definitief want de Ieperlingen kunnen mee beslissen over de invulling.

Het wordt in elk geval een groene ontmoetingsplaats moet worden waarin water een centrale rol speelt.

Het voormalige openluchtzwembad in Ieper is van 1885. Heel wat Ieperlingen leerden er zwemmen of namen er een frisse duik. Begin de jaren 2000 sloot het bad omdat het niet meer aan de normen voldeed. Nu komt na meer dan twintig jaar een einde aan de verloedering. (lees verder onder de foto)

Wat er komt op de site ligt nog niet volledig vast. De stad stelt enkele plannen voor van hoe het er zou kunnen uitzien. De Ieperling krijgt heel wat inspraak maar de bedoeling is om er een ontmoetingsplaats van te maken.

"Wat zeker al zal gebeuren, is dat we het zicht op de Menenpoort en de Vestingsmuren opnieuw willen realiseren," zegt schepen Philip Bolle. Daarvoor moeten enkele elementen zoals de muur van de vroegere inkom, verdwijnen." Waterbeleving staat centraal. "We gaan proberen om hier een groot waterverhaal van te maken, een ontmoetingsplaats voor vier seizoenen," zegt Bolle.

Het zwembad verloor enkele jaren geleden uitzonderlijk zijn bescherming als waardevol erfgoed. Zo kunnen ook broodnodige werken starten die de stad moeten beschermen tegen overstromingen. "De VMM zal instaan voor het volledige technische wateraspect. Zij bekostigen dit volledig," zegt Bolle. "Daarnaast betalen zij ook de helft van de studiekosten die niet onaanzienlijk zijn. En daarbovenop, en dat is bijzonder verheugend dat men meedenkt met ons: zij willen ook het stuk waterbeleving helpen meefinancieren. Daardoor hebben wij een hele mooi deal waardoor wij met de hulp van onze bewoners iets heel mooi kunnen realiseren."