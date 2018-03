Oud openluchtzwembad wordt recreatiesite

Het werd een debatavond, waarop de Ieperlingen hun mening kwijt konden over de toekomst van het voormalige openluchtzwembad. Er was ruime interesse voor deze initiële plannen, die door het Antwerpse bureau Stramien werden voorgesteld: zo’n 100 Ieperlingen namen deel aan het publieksdebat over de toekomst van het voormalige zwembad. Stramien was na een wedstrijdprocedure door de provincie West-Vlaanderen als meest aangewezen bureau uit de bus gekomen. (lees verder onder de foto)

Hoewel nogal wat Ieperlingen graag weer een openluchtzwembad zouden hebben op die locatie, behoort dit niet meer tot de mogelijkheden om technische en financiële redenen. Maar het stadsbestuur wil de site wel weer tot leven wekken en er een groene recreatiesite van maken voor een heel ruim publiek, waarbij het water een grote rol speelt. Rekening houdend met de beperkingen door de bescherming als monument, moet de site een nieuw elan krijgen.