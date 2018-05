Oud-politicus Herman De Reuse is gisteren overleden terwijl hij op vakantie was in het zuiden van Frankrijk, schrijft Het Laatste Nieuws.

De voormalige politicus was 74. De man was jarenlang advocaat aan de balie van Kortrijk en was ook politiek actief voor Het Vlaams Belang. Hij werd volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Roeselare. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen was hij zich niet langer kandidaat.