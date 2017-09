Oud politiegebouw wordt dagcentrum

De stad koos voor het project van ontwikkelaar ION uit Waregem omdat het de ziel van het stadsdeel Overleie bewaart.

Tot 2012 was de politie gehuisvest in een historisch pand langs de Sint-Amandslaan. Binnenkort komt hier een nieuwbouw voor Den Achtkanter die volwassenen met een verstandelijke handicap begeleidt. In de villa er naast krijgen creatieve ondernemers onderdak. Op de site zal bovendien ook nog plaats zijn voor appartementen met uitzicht op de Leie. Wel blijft de voorgevel van het gebouw behouden, dat was één van de voorwaarden.